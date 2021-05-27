Проект постановления Совета Министров "Об утверждении Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Республике Беларусь на 2021–2025 годы" вынесен на общественное обсуждение. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.
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С учетом социально-экономических условий, перспектив, целесообразности и международных обязательств в национальный план предлагается включить мероприятия, предусматривающие внедрение принципов устойчивого потребления и производства, развитие сферы зеленого финансирования, экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики), органического сельского хозяйства, экологического туризма (устойчивого туризма), низкоуглеродной энергетики, электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности. Эти мероприятия предполагают формирование умных и энергоэффективных, зеленых городов, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к климатическим изменениям, а также сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия. Планируется проведение информационных и образовательных мероприятий, научное обеспечение перехода к зеленой экономике.
В обосновании принятия документа говорится, что проект постановления согласуется с национальной стратегией устойчивого развития на период до 2035 года и основными направлениями социально-экономического развития страны.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 мая по 6 июня включительно на электронный адрес: an_work@minpriroda.gov.by.
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Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение
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