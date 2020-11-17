В Международный день студента, отмечаемый 17 ноября, Национальный правовой интернет-портал представил студентам и будущим учащимся высших учебных заведений ресурс "От поступления до распределения: полезные правовые акты для студентов".
Законодательством определен порядок образовательного процесса и образовательных отношений, названы условия и гарантии для профессионального становления молодых людей, их полноценного личностного развития. Основные направления правового регулирования показаны в интерактивной инфографике.
Каждая пиктограмма предоставляет доступ к подборке основных правовых актов по вопросам поступления в учебное заведение, прохождения практики и аттестации, распределения и перераспределения, назначения стипендии и других денежных выплат, предоставления места в общежитии и льгот на проезд, получения образования на платной основе. Отдельный раздел рассказывает о получении образования в Беларуси иностранными гражданами.
Фото: pixabay.com
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Национальный правовой портал представил новый ресурс для студентов
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