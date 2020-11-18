Национальный парк "Припятский" готовит новогоднюю программу

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, - рассказалаПомимо Деда Мороза и Снегурочки гостей будут встречать и другие сказочные персонажи. Для детей дополнительно будут работать аниматоры.Сообщается, что на территории парка обитает множество животных, среди которых лани, олени, косули и дикие кабаны. А у Деда Мороза даже есть свое хозяйство, главные обитатели которого олень Кузя, олененок Маша, барашки и козлята.Парк приглашает на новогодние гуляния каждый день с 27 ноября по 1 февраля. Продолжительность программы - 2 часа.Припятский национальный парк расположен на юге Гомельской области, занимает площади Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Его территория представляет собой первозданную природу в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы.