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Национальный парк "Припятский" готовит новогоднюю программу

НП "Припятский" готовит для гостей праздничную программу "Невероятные приключения в новогоднем сафари-парке". Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Фото из архива.

- В этом году посетителей ждет новая программа. Она будет интересна как взрослым, так и детям. Мероприятие начнется с прогулочной экскурсии по сафари-парку. После этого все отправятся на подворье в гости к Деду Морозу. В деревянном срубе посетители смогут рассказать новогоднему волшебнику о своем заветном желании и рассмотреть, как живет персонаж. Около елки все желающие смогут поучаствовать в хороводах с песнями и танцами. В конце насыщенной программы посетители могут отведать блюда на корчме, - рассказала ведущий специалист по экологическому просвещению Наталья Денисович.

Помимо Деда Мороза и Снегурочки гостей будут встречать и другие сказочные персонажи. Для детей дополнительно будут работать аниматоры.  

Сообщается, что на территории парка обитает множество животных, среди которых лани, олени, косули и дикие кабаны. А у Деда Мороза даже есть свое хозяйство, главные обитатели которого олень Кузя, олененок Маша, барашки и козлята. 

Парк приглашает на новогодние гуляния каждый день с 27 ноября по 1 февраля. Продолжительность программы - 2 часа.

Припятский национальный парк расположен на юге Гомельской области, занимает площади Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Его территория представляет собой первозданную природу в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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