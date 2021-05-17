Национальный художественный музей в этом году вернется к привычному формату классической Ночи музеев, заявила сегодня заместитель генерального директора по научной и просветительской работе НХМ Светлана Анейко, сообщает БЕЛТА.
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- Девиз мероприятия этого года - "Наедине с искусством", мы решили вернуться к формату классической Ночи музеев, когда на эту акцию приходили посетители, может быть, не имеющие возможности в другой день посетить музей. Поэтому наш график работы немного изменится - будем принимать гостей с 16.00 до 00.00, - рассказала Светлана Анейко.
По ее словам, такой формат не предусматривает какие-либо активности - то, на что в НХМ опирались в прошлые годы.
- Мы хотим, чтобы зритель погрузился в искусство, побыл с ним наедине, провел время в тишине при минимальном количестве людей. Важно, чтобы гости почувствовали произведения. Для этого у нас будут открыты постоянная экспозиция русского искусства XVIII-XX веков, сакральная выставка "Для чего ты меня оставил?". Тех, кто не настроен на беседу в таком формате, мы пригласим на выставочный проект "Море. Небо. Облака", где будут демонстрироваться произведения искусства, олицетворяющие смену пор года, - пояснила заместитель гендиректора.
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Национальный художественный музей возвращается к формату классической Ночи музеев
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