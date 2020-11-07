Национальный художественный музей Республики Беларусь в эти дни празднует свое первое и второе рождение

Подготовка к открытию велась основательно.22 февраля 1939 года телеграфное агентство БЕЛТА сообщало:Большой фонд – 5000 картин передал галерее Государственный исторический музей БССР. Среди принятых картин – оригиналы великих русских живописцев Репина, Серова, Маковского, Шишкина и др.В ближайшее время комиссия выезжает в Гомельскую, Витебскую, Могилевскую и Полесскую области для принятия и отбора картин и скульптур.Готовили и помещение – 15 комнат в здании Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, где до революции размещалась Минская женская Мариинская гимназия. Здесь были отделы живописи, скульптуры и графики, а также отдел художественной промышленности, для создания которого потребовалось специальное постановление.Руководителем галереи был назначен Николай Прокопьевич Михолап – первый белорусский художник-керамист и автор первых декораций к «Павлинке», личный друг Янки Купалы. Именно он после воссоединения Западной Беларуси с БССР занимался инвентаризацией художественных сокровищ, собранных Радзивиллами в Несвижском замке. Так в коллекцию музея попали слуцкие пояса, французские гобелены XVIII века и портреты XVI-XIX веков.Важно отметить, что Государственная картинная галерея не была первым художественным музеем на территории БССР.В начале 1920-ых годов в Витебском народном художественном училище существовал музей живописной культуры, который должен был знакомить учеников с новейшими течениями в живописи и их представителями. Многое для музея привёз сам Казимир Малевич., – рассказывает. –Позже, уже в 1930-ых годах, в Витебске существовала галерея Юделя Пэна, но она, по-видимому, комплектовалась только работами самого художника.Так, 10 декабря 1939 года «Советская Белоруссия» сообщает:Интереснейшие выставки проводились в минском Доме художников.В апреле-мае 1939 года там демонстрировалась гигантская – около 800 экспонатов – передвижная выставка гравюры из коллекции Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина (Москва)., – сообщает 3 апреля 1939 года «Советская Белоруссия». –Любопытно, что эта выставка была с прицелом на белорусского зрителя. В другой заметке сообщается, что на выставке будет представлено «Изображение баталии при деревне Лесной (Белоруссия) в 1708 году», а также гравюры о войне 1812 года, в частности «Бой при городе Борисове».События такого масштаба готовили белорусского зрителя к открытию подлинно универсальной галереи, которая бы демонстрировала белорусское, русское и мировое искусство во всем его многообразии.И такая галерея была создана. В начале 1941 года фонды Государственной картинной галереи БССР насчитывали 2711 произведений, из которых 400 находились в постоянной экспозиции., – с гордостью заявил год спустя секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пантелеймон Пономаренко.Увы, радость была недолгой. Николай Михолап не смог вывезти фонды галереи из оккупированного Минска. Их судьбы неизвестны. Кое-что – в частности, «Осень» Левитана – нашлось в недостроенном здании ЦК КПБ. Портреты из Несвижа в конце войны обнаружились в Восточной Пруссии.Благодаря невероятной энергии нового директора картинной галереи Елены Васильевны Аладовой была создана абсолютно новая коллекция. Все начиналось с четырёх комнат в Доме профсоюзов на площади Свободы, а 5 ноября 1957 года в новом здании по проекту архитектора Михаила Бакланова открылся Государственный художественный музей БССР.Так наш Национальный художественный музей родился дважды, а если посмотреть – то и многажды, потому что потребность в нем огромна., – сказал его нынешнийИ в этом с ним нельзя не согласиться.Фото: Александр Кушнер