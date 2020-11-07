Национальный художественный музей Республики Беларусь в эти дни празднует свое первое и второе рождение

Сам музей предпочитает вести свое летоисчисление с 24 января 1939 года, когда вышло постановление Совета народных комиссаров БССР о создании Государственной картинной галереи. Но нам, зрителям, важно и интересно, что она распахнула свои двери в дни октябрьских праздников – по разным сведениям, то ли 5-го, то ли 8 ноября 1939 года.
Подготовка к открытию велась основательно.
22 февраля 1939 года телеграфное агентство БЕЛТА сообщало:
– Управление по делам искусств при СНК БССР проводит подготовительную работу к открытию в Минске Государственной картинной галереи. Создана комиссия, которая приступила к отбору и приему картин и скульптурных работ.
Большой фонд – 5000 картин передал галерее Государственный исторический музей БССР. Среди принятых картин – оригиналы великих русских живописцев Репина, Серова, Маковского, Шишкина и др.
В ближайшее время комиссия выезжает в Гомельскую, Витебскую, Могилевскую и Полесскую области для принятия и отбора картин и скульптур.
Готовили и помещение – 15 комнат в здании Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, где до революции размещалась Минская женская Мариинская гимназия. Здесь были отделы живописи, скульптуры и графики, а также отдел художественной промышленности, для создания которого потребовалось специальное постановление.
Руководителем галереи был назначен Николай Прокопьевич Михолап – первый белорусский художник-керамист и автор первых декораций к «Павлинке», личный друг Янки Купалы. Именно он после воссоединения Западной Беларуси с БССР занимался инвентаризацией художественных сокровищ, собранных Радзивиллами в Несвижском замке. Так в коллекцию музея попали слуцкие пояса, французские гобелены XVIII века и портреты XVI-XIX веков.
Важно отметить, что Государственная картинная галерея не была первым художественным музеем на территории БССР.
В начале 1920-ых годов в Витебском народном художественном училище существовал музей живописной культуры, который должен был знакомить учеников с новейшими течениями в живописи и их представителями. Многое для музея привёз сам Казимир Малевич.
– Так и не смогли предоставить необходимое помещение, необходимых штатов, и работы сторонники Малевича пытались спасти, – рассказывает заместитель директора по науке Витебского краеведческого музея Валерий Шишанов. – Вера Ермолаева вывезла две работы в Петроград для коллекции создававшегося в то время музея художественной культуры. Затем также неоднократно приезжали из Петрограда, чтобы забрать какое-то количество работ. И надо сказать, что та часть, которая была вывезена в те годы в Петроград, – она сохранилась и сейчас является украшением коллекции Русского музея.
Позже, уже в 1930-ых годах, в Витебске существовала галерея Юделя Пэна, но она, по-видимому, комплектовалась только работами самого художника.
Так, 10 декабря 1939 года «Советская Белоруссия» сообщает:
– Витебская картинная галерея Ю.М. Пэна пополнилась новыми работами художника, прежде не выставлявшимися. Среди них «Женский портрет» (1888 г.), автопортрет (1932 г.) и другие.
Интереснейшие выставки проводились в минском Доме художников.
В апреле-мае 1939 года там демонстрировалась гигантская – около 800 экспонатов – передвижная выставка гравюры из коллекции Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина (Москва).
–Выставка состоит из трех разделов, – сообщает 3 апреля 1939 года «Советская Белоруссия». – В первом разделе, самом обширном, показом которого выставка откроется, наша общественность ознакомится с лучшими образцами советской гравюры, отображающими различные моменты нашей красочной действительности. Здесь будут представлены работы мастеров Павлова, Фаворского, Юдовина и др. Второй раздел на избранных образцах дореволюционной русской гравюры знакомит с историей развития этого вида искусств в России. Третий раздел посвящен героическому прошлому русского народа и его борьбе против захватчиков. Этот раздел содержит интересные работы русских и иностранных мастеров XVII, XVIII и XIX веко.
Любопытно, что эта выставка была с прицелом на белорусского зрителя. В другой заметке сообщается, что на выставке будет представлено «Изображение баталии при деревне Лесной (Белоруссия) в 1708 году», а также гравюры о войне 1812 года, в частности «Бой при городе Борисове».
События такого масштаба готовили белорусского зрителя к открытию подлинно универсальной галереи, которая бы демонстрировала белорусское, русское и мировое искусство во всем его многообразии.
И такая галерея была создана. В начале 1941 года фонды Государственной картинной галереи БССР насчитывали 2711 произведений, из которых 400 находились в постоянной экспозиции.
– В 1939 году в республике создана первая Государственная картинная галерея. В ней сосредоточены большие художественные ценности. Она превращается в центр художественного воспитания трудящихся и творческой помощи художникам в их работе. Наши заботы направлены к тому, чтобы картинная галерея стала одной из первых картинных галерей в Союзе. Для этого у нее есть все данные, – с гордостью заявил год спустя секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пантелеймон Пономаренко.
Увы, радость была недолгой. Николай Михолап не смог вывезти фонды галереи из оккупированного Минска. Их судьбы неизвестны. Кое-что – в частности, «Осень» Левитана – нашлось в недостроенном здании ЦК КПБ. Портреты из Несвижа в конце войны обнаружились в Восточной Пруссии.
Благодаря невероятной энергии нового директора картинной галереи Елены Васильевны Аладовой была создана абсолютно новая коллекция. Все начиналось с четырёх комнат в Доме профсоюзов на площади Свободы, а 5 ноября 1957 года в новом здании по проекту архитектора Михаила Бакланова открылся Государственный художественный музей БССР.
Так наш Национальный художественный музей родился дважды, а если посмотреть – то и многажды, потому что потребность в нем огромна.
– Это музей не для музея. Это музей для нашего народа, – сказал его нынешний директор Владимир Прокопцов.
И в этом с ним нельзя не согласиться.
Фото: Александр Кушнер
Опубликовано:
507
Национальный художественный музей Республики Беларусь в эти дни празднует свое первое и второе рождение
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юлия АНДРЕЕВА