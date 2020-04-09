Национальный художественный музей приглашает на онлайн-экскурсию по выставке Лазаря Хидекеля

Напомним, специально для выставки в НХМ из Нью-Йорка в Минск было доставлено около сотни оригинальных работ из личного архива семьи Лазаря Хидекеля: ранние супрематические композиции, эскизы космических жилищ, планы «Города-сада», «Аэрогорода», «Аквагорода», первый архитектурный экологический манифест «АЭРО», а также документы УНОВИСа. Онлайн-экскурсия позволит познакомиться с творчеством Лазаря Хидекеля всем тем, кто не успел посетить экспозицию в музее.Эфир начнется 15 апреля в 19.00 и будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран без авторизации. Также благодаря проекту #UNOVIS100 здесь же до конца года будет доступен бесплатный просмотр документального фильма белорусского режиссера Евгения Сетько «УНОВИС» об истории объединения.Символично, что открылась экспозиция 15 февраля — в день столетия творческого объединения УНОВИС, созданного по инициативе Казимира Малевича в Витебске. Именно здесь родился и учился Лазарь Хидекель, учителями которого в разное время были Марк Шагал, Мстислав Добужинский, Лазарь Лисицкий, а затем и сам Казимир Малевич.