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Национальный художественный музей приглашает на онлайн-экскурсию по выставке Лазаря Хидекеля

Во Всемирный день искусства, 15 апреля, Национальный художественный музей вновь приглашает всех желающих познакомиться с творчеством выдающегося художника-авангардиста, первого в мире супрематического архитектора Лазаря Хидекеля. Виртуальная экскурсия по выставке «Нас поймут через 100 лет» будет приурочена к закрытию экспозиции. Весь маршрут зрители онлайн-трансляции пройдут вместе с Екатериной Изофатовой — одной из кураторов выставки, заведующей отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея. Она расскажет, в чем значение творчества Лазаря Хидекеля, в чем он опередил свое время и что такое супрематическая архитектура. 



Напомним, специально для выставки в НХМ из Нью-Йорка в Минск было доставлено около сотни оригинальных работ из личного архива семьи Лазаря Хидекеля: ранние супрематические композиции, эскизы космических жилищ, планы «Города-сада», «Аэрогорода», «Аквагорода», первый архитектурный экологический манифест «АЭРО», а также документы УНОВИСа. Онлайн-экскурсия позволит познакомиться с творчеством Лазаря Хидекеля всем тем, кто не успел посетить экспозицию в музее.








Эфир начнется 15 апреля в 19.00 и будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран без авторизации. Также благодаря проекту #UNOVIS100 здесь же до конца года будет доступен бесплатный просмотр документального фильма белорусского режиссера Евгения Сетько «УНОВИС» об истории объединения.

КСТАТИ
Символично, что открылась экспозиция 15 февраля — в день столетия творческого объединения УНОВИС, созданного по инициативе Казимира Малевича в Витебске. Именно здесь родился и учился Лазарь Хидекель, учителями которого в разное время были Марк Шагал, Мстислав Добужинский, Лазарь Лисицкий, а затем и сам Казимир Малевич. 
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Фото: Александр ГОРБАШ
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