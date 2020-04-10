Национальный художественный музей Беларуси — в топ-5 музеев СНГ

Составлен рейтинг лучших художественных музеев государств СНГ, популярных для посещений и онлайн-туров, виртуальных экскурсий и трансляций в социальных сетях.





Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям музеев, сообщили sb.by в агентстве ТурСтат.

Возглавила рейтинг Третьяковская галерея в Москве. На втором месте московский Пушкинский музей, на третьем Русский музей в Санкт-Петербурге.

Национальный художественный музей Беларуси в Минске составители поставили на четвертое место. Замыкает пятерку наиболее востребованных музеев Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева в Алматы.

Далее в рейтинге Национальный музей искусств Азербайджана в Баку, Национальная галерея Армении в Ереване, Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте, Национальный музей искусств Молдовы в Кишиневе и Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева в Бишкеке.