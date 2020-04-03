Национальный исторический музей в Минске и Несвиж вошли в топ-5 лучших музеев СНГ

Рейтинг лучших музеев истории и культуры стран СНГ для посещений и виртуальных экскурсий, онлайн-туров и выставок составлен агентством ТурСтат по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных туров по музеям.





Возглавил рейтинг Государственный исторический музей в Москве, сообщили sb.by составители. Национальный исторический музей в Минске на втором месте. Третья позиция у Национального музея Республики Казахстан в Нур-Султане.

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» занял четвертое место, на пятом Центральный Государственный музей Республики Казахстан в Алматы.

Далее врейтинге Национальный музей истории Азербайджана в Баку, Музей истории Армении в Ереване, Государственный музей истории Узбекистана в Ташкенте, Национальный музей истории Молдовы в Кишиневе и Национальный музей Таджикистана в Душанбе.