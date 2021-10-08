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  2. Национальный форум пищевой промышленности пройдет в Минске 12 октября

Национальный форум пищевой промышленности пройдет в Минске 12 октября

В Минске 12 октября пройдет первый национальный форум пищевой промышленности Food Prom. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белгоспищепром".

Фото: БЕЛТА

Форум откроет серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. На деловой площадке соберутся крупнейшие производители продуктов питания, представители государственных органов и бизнеса. Участники обменяются опытом в применении передовых технологий производства и реализации продукции, а также развития партнерских отношений с торговыми организациями.

Программа форума предусматривает проведение круглого стола, презентацию и дегустацию новых видов кондитерских изделий, детского питания, пищеконцентратной продукции и напитков. Кроме того, запланированы переговоры компаний-производителей с представителями сетевых организаций торговли.

Организатор форума – Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".
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