Национальный форум пищевой промышленности пройдет в Минске 12 октября

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Форум откроет серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. На деловой площадке соберутся крупнейшие производители продуктов питания, представители государственных органов и бизнеса. Участники обменяются опытом в применении передовых технологий производства и реализации продукции, а также развития партнерских отношений с торговыми организациями.Программа форума предусматривает проведение круглого стола, презентацию и дегустацию новых видов кондитерских изделий, детского питания, пищеконцентратной продукции и напитков. Кроме того, запланированы переговоры компаний-производителей с представителями сетевых организаций торговли.Организатор форума – Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".