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  2. Национальный банк в следующем году выпустит в обращение 16 наименований памятных монет

Национальный банк в следующем году выпустит в обращение 16 наименований памятных монет

Постановлением Правления Национального банка от 2 ноября 2020 года № 347 утвержден Перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в следующем году, сообщили sb.by в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны». В 2021 году такой птицей выбран козодой обыкновенный. Монета «Ляляк звычайны» станет 15-й в рамках серии памятных монет «Птушка года». Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет также продолжен выпуском памятных монет «Заказнік «Ельня» в рамках серии «Заказнікі Беларусі», – говорится в сообщении.

Также в управлении информации и общественных связей Национального банка обратили внимание на то, что традиционно популярны в Беларуси и за рубежом монеты спортивной тематики. Учитывая заслуги белорусских спортсменов, будут выпущены в обращение памятные монеты «Летнія віды спорту. Баскетбол».

Кроме того, выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам: 100-й годовщине основания БГУ; 125-летию со дня рождения белорусского писателя Кондрата Крапивы; 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Мележа; 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Шамякина.

В 2021 году исполняется 25 лет со дня трагической даты – гибели военного летчика Владимира Карвата, который 23 мая 1996 года  при выполнении учебно-тренировочного полета отвел падающий самолет от населенного пункта. В память об этом подвиге будут выпущены в обращение монеты «Уладзімір Карват. Герой Беларусі».

Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами «Разьба па дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы беларусаў», «Беларускі касцюм», «Культурныя каштоўнасці. Беларусь – Літва», а также памятными монетами серии «Архітэктурная спадчына Беларусі», «Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі» и «Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi»: «Каталіцызм».

Согласно китайскому календарю, 2022 год – год Тигра. Традиционно в продолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2021 году будет выпущена памятная монета «Год Тигра». 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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