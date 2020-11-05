Национальный банк в следующем году выпустит в обращение 16 наименований памятных монет

, – говорится в сообщении.Также в управлении информации и общественных связей Национального банка обратили внимание на то, что традиционно популярны в Беларуси и за рубежом монеты спортивной тематики. Учитывая заслуги белорусских спортсменов, будут выпущены в обращение памятные монеты «Летнія віды спорту. Баскетбол».Кроме того, выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам: 100-й годовщине основания БГУ; 125-летию со дня рождения белорусского писателя Кондрата Крапивы; 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Мележа; 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Шамякина.В 2021 году исполняется 25 лет со дня трагической даты – гибели военного летчика Владимира Карвата, который 23 мая 1996 года при выполнении учебно-тренировочного полета отвел падающий самолет от населенного пункта. В память об этом подвиге будут выпущены в обращение монеты «Уладзімір Карват. Герой Беларусі».Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами «Разьба па дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы беларусаў», «Беларускі касцюм», «Культурныя каштоўнасці. Беларусь – Літва», а также памятными монетами серии «Архітэктурная спадчына Беларусі», «Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі» и «Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi»: «Каталіцызм».Согласно китайскому календарю, 2022 год – год Тигра. Традиционно в продолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2021 году будет выпущена памятная монета «Год Тигра».