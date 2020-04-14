Национальный банк Беларуси выпускает памятные монеты к 75-летию Победы

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Национальный банк

Тиражом 999 штук будут выпущены серебряные монеты номиналом 20 рублей, массой 33,63 грамма, диаметром 50 миллиметров, пробой сплава 925.А тиражом 1999 выпустят медно-никелевые монеты номиналом 1 рубль, массой 19,50 грамма, диаметром 37 миллиметров.Также Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты «550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці» и памятные монеты «Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень».Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.