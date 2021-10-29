Национальный аэропорт Минск с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание

В нынешнем осенне-зимнем сезоне маршрутная сеть аэропорта расширится. Так, с 4 ноября планируется открытие еженедельных регулярных рейсов авиакомпании "Азимут" из Калуги в столицу Беларуси. Также с 1 ноября "Азимут" увеличит частоту полетов до двух раз в неделю из Минеральных Вод.Российская авиакомпания "Икар" с 5 ноября намерена открыть регулярную полетную программу из Калининграда в Минск. Рейсы будут выполняться по пятницам. Nordwind будет летать по данному направлению два раза в неделю.Авиакомпания Nordwind с 10 ноября дважды в неделю начнет летать в Национальный аэропорт Минск из Сочи.В связи с переходом на зимний график по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.