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Национальный аэропорт Минск прошел подготовку к осенне-зимнему периоду

Национальный аэропорт Минск прошел подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022. Об этом информирует официальный Telegram-канал воздушной гавани.


В аэропорту проведены все мероприятия по обеспечению безопасности и регулярности полетов, а также бесперебойной работы всех объектов аэропортового комплекса при низких температурах, осадках и неблагоприятных погодных условиях.

К зиме подготовлены специальный транспорт, средства механизации, технические средства и оборудование служб наземного обслуживания, поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов, спецтранспорта и ремонта, аэродромно-технического комплекса.

Также в аэропорту оценили состояние летного поля аэродрома и его элементов, светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы. Работники прошли сезонное обучение. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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