Национальный аэропорт Минск прошел подготовку к осенне-зимнему периоду

В аэропорту проведены все мероприятия по обеспечению безопасности и регулярности полетов, а также бесперебойной работы всех объектов аэропортового комплекса при низких температурах, осадках и неблагоприятных погодных условиях.К зиме подготовлены специальный транспорт, средства механизации, технические средства и оборудование служб наземного обслуживания, поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов, спецтранспорта и ремонта, аэродромно-технического комплекса.Также в аэропорту оценили состояние летного поля аэродрома и его элементов, светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы. Работники прошли сезонное обучение.