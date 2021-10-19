Национальный аэропорт Минск прошел подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022. Об этом информирует официальный Telegram-канал воздушной гавани.
В аэропорту проведены все мероприятия по обеспечению безопасности и регулярности полетов, а также бесперебойной работы всех объектов аэропортового комплекса при низких температурах, осадках и неблагоприятных погодных условиях.
К зиме подготовлены специальный транспорт, средства механизации, технические средства и оборудование служб наземного обслуживания, поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов, спецтранспорта и ремонта, аэродромно-технического комплекса.
Также в аэропорту оценили состояние летного поля аэродрома и его элементов, светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы. Работники прошли сезонное обучение.