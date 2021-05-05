Сегодня состоялась церемония подписания совместного заявления о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и парламентом Молдовы.
Подписи под документом поставили председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный.
– Результаты встречи говорят о том, что у нас есть очень много возможностей для развития сотрудничества по многим направлениям: в политической, торгово-экономической сфере, в области промышленности, сельского хозяйства, – сказал Владимир Андрейченко.
По словам спикера, парламентарии намерены более активно участвовать в работе межправительственных структур, развивать сотрудничество между регионами, городами-побратимами.
– Мы договорились, что особое внимание нам следует уделить вопросу нашего взаимодействия в международных парламентских организациях с целью наиболее активного продвижения наших резолюций, которые имеют объединительный характер, которые направлены на укрепление мира и доверия, – сообщил Владимир Андрейченко.
Зинаида Гречаный поблагодарила за приглашение посетить Беларусь:
– Это для нас очень важно. В рамках сегодняшней встречи нам удалось обсудить ряд очень важных вопросов, что касается нашей двусторонней повестки дня сотрудничества. И я думаю, что это придаст новый импульс развитию наших двусторонних отношений, которые сложились уже на протяжении многих лет. И их стоит развивать, потому что дорожку к этим взаимоотношениям проторили простые граждане.
Алина ДАНИЛОВИЧ
Опубликовано:
666
Национальное собрание Беларуси и парламент Молдовы подписали совместное заявление о сотрудничестве
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter