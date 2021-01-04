В Беларуси с 3 января текущего года начала работу национальная почтовая электронная система, пишет БЕЛТА.
– Эта система позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера, – рассказали в пресс-службе Министерства связи и информатизации.
Чтобы воспользоваться системой, нужно создать электронный почтовый ящик и пройти аутентификацию с помощью сертифицированных средств выработки ЭЦП (электронной цифровой подписи).
При поступлении электронного письма приходит уведомление на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.
Пересылать можно документы, фотографии, изображения, счета, уведомления, справки, выписки и т. п. Текстовое сообщение не должно быть больше 30 страниц, в письмо можно вложить до трех файлов размером до 10 МБ. Типы файлов вложения: doc, docx, xls, xlsx, pdf.
Цена простого электронного письма – на уровне 42 копеек, а стоимость заказного электронного письма равняется полутора рублям.
Фото: pixabay.com
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Национальная почтовая электронная система заработала в Беларуси
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