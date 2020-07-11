Национальная хоккейная лига возобновится 1 августа

Национальная хоккейная лига, которая была приостановления в середине марта из-за пандемии COVID-19, возобновится 1 августа, информирует пресс-служба НХЛ.

НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) накануне договорились о продлении коллективного соглашения до 2026 года. В документе также прописан механизм возобновления нынешнего сезона.

В конце мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата, поэтому сезон в лиге возобновится матчами за Кубок Стэнли, за который поборются 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков в регулярке на момент приостановки.

При этом каждый хоккеист имеет право отказаться от выступлений в этом сезоне. Для этого ему необходимо написать письменное обращение руководству своего клуба в течение 72 часов с момента принятия соглашения.

В групповом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции примут участие в круговых турнирах (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. В Восточной конференции — это «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия», в Западной — «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас».

Остальные команды проведут предварительный раунд плей-офф до трех побед. Победители серий пройдут дальше. С этого момента борьбу за Кубок Стэнли продолжат традиционные 16 клубов, а серии будут идти до четырех побед.

Матчи команд Восточной конференции пройдут в Торонто, а на Западе игры состоятся в Эдмонтоне. Финальную серию Кубка Стэнли также примет Эдмонтон.

В коллективном соглашении также прописана возможность участия игроков из НХЛ в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Однако сперва должна быть достигнута договоренность между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).