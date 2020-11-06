Национальная библиотека Беларуси приглашает на литературный вечер, посвященный юбилею писателя Яна Скрыгана

рассказали в информационно-аналитическом отделе Национальной библиотеки.Благодаря этому летом был подписан авторский договор, который дал библиотеке возможность разместить не только книги Яна Скрыгана, но и авторские статьи самой Галины Ивановны. Она – не только составительница книг писателя, но и автор воспоминаний о нем. Специально к 115-летию отца Галина Скрыган завершила работу над альбомом «Фоталетапіс з хатняга архіва Яна Скрыгана», который она представит в библиотеке в понедельник.Также на литературном вечере Галина Ивановна поделится воспоминаниями об отце и расскажет о его знаменитой коллекции тростей. Компанию ей составят специально приглашенные гости – друзья семьи, писатели, музейщики и библиотекари, бережно хранящие память о Яне Скрыгане все эти годы.Фотографии Татьяны Лаврик