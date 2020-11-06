Национальная библиотека Беларуси приглашает на литературный вечер, посвященный юбилею писателя Яна Скрыгана

16 ноября исполнится 115 лет со дня рождения Яна Скрыгана – одного из основателей белорусской советской прозы, автора белорусского очерка как нового литературного жанра, члена литобъединения «Маладняк». К этой дате в Национальной библиотеке Беларуси презентуют посвященный юбилею писателя виртуальный раздел республиканского проекта «На хвалі часу, у плыні жыцця». Также 12 ноября в библиотеке пройдет литературный вечер «Кругі лёсу Яна Скрыгана». Место встречи: галерея «Лабірынт», 3-й этаж. Начало литературного праздника назначено на 16:00.
– При работе над разделом возникла проблема, которую мы не могли решить без наследника писателя. Закон «Об авторском праве и смежных правах» не позволяет в течение 50 лет размещать полные тексты книг писателя в свободном доступе без согласия автора или его потомков. Поэтому мы начали искать выход. И благодаря помощи сотрудников историко-краеведческого музея «Бацькаўшчына» в аг. Камень на Копыльщине, где размещена экспозиция, посвященная писателю, мы вышли на связь с его дочкой Галиной Ивановной, – рассказали в информационно-аналитическом отделе Национальной библиотеки.
Благодаря этому летом был подписан авторский договор, который дал библиотеке возможность разместить не только книги Яна Скрыгана, но и авторские статьи самой Галины Ивановны. Она – не только составительница книг писателя, но и автор воспоминаний о нем. Специально к 115-летию отца Галина Скрыган завершила работу над альбомом «Фоталетапіс з хатняга архіва Яна Скрыгана», который она представит в библиотеке в понедельник.
Также на литературном вечере Галина Ивановна поделится воспоминаниями об отце и расскажет о его знаменитой коллекции тростей. Компанию ей составят специально приглашенные гости – друзья семьи, писатели, музейщики и библиотекари, бережно хранящие память о Яне Скрыгане все эти годы.
Фотографии Татьяны Лаврик
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Национальная библиотека Беларуси приглашает на литературный вечер, посвященный юбилею писателя Яна Скрыгана
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