Нацбанком прекращена деятельность временной администрации Белгазпромбанка

Правлением Национального банка Беларуси принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк». Это предусмотрено постановлением Правления № 392 от 9 декабря 2020 года. Последний день работы временной администрации по управлению банком – 10 декабря 2020 года. Об этом sb.by сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Временная администрация начала функционировать с 15 июня текущего года на срок 6 месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».
Как отметили в Нацбанке, «решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления».
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1686