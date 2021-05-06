Нацбанк выпустит памятные монеты в честь писателей Крапивы, Мележа и Шамякина

Так, с 25 мая будут выпущены серебряные монеты "Кандрат Крапіва. 125 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў" и "Іван Шамякін. 100 гадоў" номиналом 20 рублей. Тираж каждой монеты составит 699 штук.В обращении также появятся медно-никелевые монеты "Кандрат Крапіва. 125 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў", "Іван Шамякін. 100 гадоў" номиналом 1 рубль. Отмечается, что каждое наименование выпустят тиражом 1599 штук.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.