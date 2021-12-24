Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты серии «Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі»

Национальный банк с 24 декабря выпускает в обращение памятные монеты серии «Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі» номиналом 2 рубля. Подробности sb.by сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
В серию входят монеты «Зубр», «Алень», «Рысь», «Воўк» и «Леў». Их номинал – 2 рубля. Монеты изготовлены из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г. Выпущены они тиражом 25 000 штук каждого наименования.
Как подчеркнули в Нацбанке, данные монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
«Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Нацбанка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе «Банкноты и монеты», – уточняется в сообщении.
Фото: Нацбанк