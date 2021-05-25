Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты к юбилеям Шамякина, Мележа и Крапивы

С сегодняшнего дня выпускаются серебряные монеты номиналом 20 рублей и медно-никелевые номиналом 1 рубль. На реверсе изображены портреты белорусских писателей.Монеты отчеканены в ЗАО "Литовский монетный двор". Они являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.Узнать об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет можно на официальном сайте в разделе "Банкноты и монеты".