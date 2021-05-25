Национальный банк с 25 мая выпускает в обращение памятные монеты "Іван Шамякін. 100 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў", "Кандрат Крапіва. 125 гадоў". Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
С сегодняшнего дня выпускаются серебряные монеты номиналом 20 рублей и медно-никелевые номиналом 1 рубль. На реверсе изображены портреты белорусских писателей.
Монеты отчеканены в ЗАО "Литовский монетный двор". Они являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Узнать об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет можно на официальном сайте в разделе "Банкноты и монеты".
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Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты к юбилеям Шамякина, Мележа и Крапивы
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