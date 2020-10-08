Высказать замечания и предложения можно в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 21 октября. Об этом sb.by сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
На общественное обсуждение вынесен проект Закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности».
Он предлагает повысить уровень защиты потребителей, усовершенствовать механизм обеспечения финансовой стабильности в Беларуси, усилить информационную безопасность банков, изменить порядок разработки и утверждения основных направлений денежно-кредитной политики, принять меры по применению международных стандартов финансовой отчетности при ведении бухучета. Также предлагается повысить эффективность банковского надзора за соблюдением законодательства о предотвращении легализации доходов.
Фото Нацбанка
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Нацбанк вынес на общественное обсуждение законопроект по корректировке Банковского кодекса
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