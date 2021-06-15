Для реализации положений новой редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», направленной на либерализацию валютных отношений и упрощение порядка проведения валютных операций, Нацбанк вводит в эксплуатацию веб-портал «Регистрация валютных договоров». Об этом sb.by сообщили в управлении информации и общественных связей финансового учреждения.
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С 9 июля 2021 года для физлиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т. д.). Для юридических лиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами Беларуси, а также необходимость регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, в банке. Также будет введена в действие система валютного мониторинга Национального банка: теперь будет возможна регистрация валютных договоров на веб-портале.
Так, с указанной даты резидентам Республики Беларусь необходимо будет регистрировать на веб-портале (ссылка есть на официальном сайте Нацбанка) валютные договоры, заключенные c нерезидентами. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц и 4000 базовых величин для юридических лиц и ИП. Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, определен регулируется постановлением Правления Национального банка от 12 февраля 2021 г. № 37.
Пользователи веб-портала могут создать личный кабинет, а также в тестовом режиме зарегистрировать валютные договора. В банке обращают внимание, что в преддверии 9 июля 2021 г. введенные данные по договорам будут удалены, но при этом сохранятся созданные на веб-портале личные кабинеты пользователей с соответствующими настройками.
На веб-портале есть информация о регистрации валютных договоров и работе самого ресурса. Здесь можно ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими указанные вопросы, инструкцией по настройке рабочего места, с которого будет осуществляться ввод информации, порядком функционирования нового сайта. Также размещены ответы на наиболее популярные вопросы по регистрации валютных договоров, которые будут дополняться по мере необходимости.
В случае возникновения вопросов технического характера, связанных с входом на веб-портал или возникших в процессе работы с ним, консультацию можно получить в службе технической поддержки веб-портала по телефону 8 (017) 311 10 11.
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Нацбанк вводит в эксплуатацию веб-портал «Регистрация валютных договоров»
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