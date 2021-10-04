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Нацбанк возобновит регулярные операции по поддержке и изъятию ликвидности

Национальный банк возобновит регулярные операции по поддержке и изъятию ликвидности. Такая информация размещена на сайте Нацбанка.


- В целях повышения эффективности управления текущей ликвидностью в банковской системе Национальный банк начиная с октября 2021 года приступает к проведению на регулярной основе еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности на срок семь дней в форме аукционов процентных ставок, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшие аукционы запланированы на 6 октября.
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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