Нацбанк возобновит регулярные операции по поддержке и изъятию ликвидности

Национальный банк возобновит регулярные операции по поддержке и изъятию ликвидности. Такая информация размещена на сайте Нацбанка.
- В целях повышения эффективности управления текущей ликвидностью в банковской системе Национальный банк начиная с октября 2021 года приступает к проведению на регулярной основе еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности на срок семь дней в форме аукционов процентных ставок, - говорится в сообщении.
Отмечается, что ближайшие аукционы запланированы на 6 октября.