Нацбанк утвердил инструкцию о порядке обмена валют

Документ принят в целях реализации положений новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года и будет способствовать упрощению валютных операций и расширению возможностей физических и юридических лиц по их совершению.Инструкцией определен порядок валютно-обменных операций для физлиц и юрлиц на внутреннем валютном рынке., – рассказали в Нацбанке.Кроме того, регламентирован порядок работы обменных пунктов, касс, а также установления банками обменных курсов при валютно-обменных операциях с физическими лицами. При этом документом закреплена возможность проводить в обменных пунктах, кассах банков также и иные банковские операции.Для защиты прав потребителей финансовых услуг и предотвращения возможных спорных ситуаций в инструкции определено, что передача физлицом кассиру наличных денег рассматривается как согласие с условиями валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло., – обратили внимание в Нацбанке.Действие инструкции не распространяется на порядок проведения валютно-обменных операций при использовании банковских платежных карточек, в том числе в терминалах автоматического обмена валюты, а также на порядок установления и применения обменных курсов при использовании карточек.Кроме того, инструкция не затрагивает порядок проведения таких операций при денежных переводах и при взыскании денежных средств в бесспорном порядке.