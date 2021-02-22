Нацбанк: система обеспечения финансовой стабильности основана на мониторинге угроз и анализе рисков

Под финансовой стабильностью понимается состояние, при котором банки и небанковские кредитно-финансовые организации, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", иные поставщики финансовых услуг, финансовый рынок и платежная система Беларуси функционируют эффективно и бесперебойно и сохраняют способность к выполнению своих функций в случае дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов.Действующая в Нацбанке система обеспечения финансовой стабильности основывается на регулярном мониторинге ключевых угроз и уязвимостей финансовой системы, оценке и анализе системных рисков и их источников, предотвращении перерастания отдельных видов рисков в системный риск – реализации макропруденциальной политики.Основы макропруденциальной политики определяют основную и промежуточные цели, инструменты, порядок и принципы реализации макропруденциальной политики. Также в документе отражены практические вопросы проведения макропруденциальной политики, включая мониторинг финансовой стабильности на предмет своевременного выявления факторов реализации системного риска.Разработка Основ макропруденциальной политики поможет избежать неоднозначности в толковании терминологии, четко обозначить объекты финансовой стабильности и границы регуляторной деятельности, отметили в Нацбанке.