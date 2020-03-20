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Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть возможность предоставления белорусам кредитных каникул

Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть возможность предоставления белорусам отсрочки возврата или погашения кредита и уплаты процентов за пользование ими — так называемых кредитных каникул. Вместе с этим должна появиться возможность продления срока возврата или погашения займа. Об этом говорится в письме регулятора банкам.

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов организаций и предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы. Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы говорится в письме.

Для снижения кредитной нагрузки граждан из-за ухудшения их финансового положения и невозможности исполнять свои обязательства по кредитам Нацбанк и сделал банкам рекомендации. В них есть один немаловажный нюанс: если рекомендации будут приняты, на уступку смогут рассчитывать заемщики при наличии подтверждающих документов о причине изменившегося финансового состояния.

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