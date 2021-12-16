Нацбанк рассказал о приоритетах денежно-кредитной политики на 2022 год

Приоритетом денежно-кредитной политики в следующем году остается создание условий для устойчивого роста благосостояния и качества жизни белорусов

Глобальная экономика однозначно разбалансировалась и в своей волатильности формирует множество вызовов и рисков. Они так или иначе отражаются на всех отраслях и сферах жизни. И сегодня в экспертном сообществе ведется широкая дискуссия, какие инструменты наиболее целесообразно использовать для выхода на устойчивый рост экономики и развития страны. При всем разнообразии возможных мероприятий существует однозначная парадигма: базовым условием развития является макроэкономическая и ценовая стабильность. Именно их наличие предполагает формирование фундамента для качественного и долгосрочного роста. И в этой парадигме страна будет двигаться и в следующем году.





Стабильность и развитие

Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2022 год представлены в новой структуре, которая более точно отражает вклад Национального банка в достижение главной цели социально-экономического развития страны – устойчивого роста благосостояния и качества жизни населения. Национальный банк в своей деятельности сосредоточен на трех ключевых направлениях.

Первое – обеспечение макроэкономической стабильности как важнейшего условия устойчивого развития экономики. Вклад Национального банка в обеспечение макроэкономической стабильности прежде всего заключается в поддержании ценовой и финансовой стабильности. Это позволяет сохранить покупательную способность доходов и сбережений граждан, а также сформировать устойчивую и предсказуемую среду для работы предприятий и осуществления ими долгосрочных инвестиций. В 2022 году денежно-кредитная политика будет нацелена на снижение инфляции до 6 процентов. Выбор такого целевого значения обусловлен тем, что в условиях повышенного инфляционного давления во всем мире, которое, по мнению большинства экспертов, будет сохраняться довольно продолжительное время, быстрое снижение инфляции в Беларуси до 5 процентов потребует значимого ужесточения всей макроэкономической политики (включая денежно-кредитную, бюджетно-налоговую и политику в области заработной платы). Это, в свою очередь, будет иметь негативное влияние на экономическую активность в стране. В связи с этим видится целесообразным обеспечить плавное возвращение инфляции к ее среднесрочному ориентиру в 5 процентов.

Для обеспечения ценовой стабильности продолжится контроль за денежным предложением. Прирост рублевой денежной базы в 2022 году планируется ограничить на уровне 8–13 процентов. Такой начальный импульс для роста денежной массы достаточен для поддержания деловой активности в стране, одновременного сдерживания инфляционного давления и поддержания макроэкономической сбалансированности. Поддержание средних процентных ставок на привлекательном положительном уровне в реальном выражении будет содействовать восстановлению сберегательных процессов в национальной валюте и формированию источников для кредитования экономики. В 2022 году прирост требований банков к экономике оценивается на уровне 7–11 процентов. Для поддержания финансовой стабильности продолжится последовательная работа по обеспечению устойчивой деятельности банков и небанковских финансовых организаций, надежного и безопасного функционирования платежной системы.

Комфортная среда для роста доходов

Второе направление, реализуемое Национальным банком, – формирование прозрачной и комфортной бизнес-среды как основы для расширения возможностей по увеличению доходов белорусских граждан. Со стороны Национального банка будут предприниматься меры, затрагивающие ряд ключевых областей. Прежде всего это развитие правовых основ функционирования и осуществления деятельности банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций. Деятельность Национального банка будет направлена на совершенствование требований к содержанию кредитных договоров в части повышения осведомленности и защищенности физических лиц в процессе выдачи и обслуживания кредитов, а также создание благоприятных условий для осуществления зеленого финансирования. Будут разработаны новые законодательные акты, регулирующие лизинг и факторинг, а операторы сотовой связи получат право осуществлять микрофинансовую деятельность.

С учетом практического применения новой редакции Закона о валютном регулировании и валютном контроле продолжится работа по совершенствованию законодательной базы, определяющей условия проведения валютных операций на территории Республики Беларусь и осуществления резидентами внешнеэкономической деятельности. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий по дальнейшей девалютизации экономики, а также развитию системы валютного мониторинга за счет более активного внедрения информационных технологий.

Будет продолжено совершенствование условий проведения финансовыми организациями банковских и иных операций. Банковский сектор будет ориентирован на внедрение индивидуальных подходов к клиентам на основе расширения технологических и информационных возможностей банка, а также спектра предоставляемых услуг и повышения их качества. Также предусмотрено проведение ряда мероприятий в части совершенствования порядка осуществления безналичных расчетов. Повышение надежности, скорости и удобства расчетов – это та область работы Национального банка, которую может оценить каждый гражданин нашей страны. Эта сфера совершенствуется непрерывно как наиболее высокотехнологичная. В числе нововведений, запланированных на следующий год – подключение всех банков к системе мгновенных платежей, а также создание условий для обеспечения универсальности осуществления платежей за счет применения единых требований к ним, в том числе с использованием QR-кодов.

С повышенной социальной ответственностью

Третье ключевое направление деятельности Национального банка – повышение социальных стандартов и уровня защиты населения в финансовой сфере. Будут совершенствоваться система защиты прав потребителей финансовых услуг. Предусматривается формирование условий для создания Центра по защите прав потребителей финансовых услуг как альтернативного органа разрешения возникающих споров между потребителями и исполнителями финансовых услуг.

Также будут проводиться мероприятия по стимулированию финансовых институтов к проведению социально ответственной деятельности. В частности, планируется закрепление в законодательстве принципа добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг.

Будет усилено противодействие недобросовестным практикам и усиление кибербезопасности потребителей финансовых услуг. Продолжится работа над концепцией законопроекта по совершенствованию подходов к регулированию потребительских кредитов. Для противодействия мошенничеству в банковском секторе продолжится совершенствование законодательства, а также развитие взаимодействия Национального банка с банками и государственными органами по обмену информацией об инцидентах в области информационной безопасности.

Национальный банк будет проводить работу и по повышению финансовой грамотности населения. В рамках данной работы будет осуществляться тесное взаимодействие с Министерством образования по включению модулей финансовой грамотности в учебный процесс средних школ. Для оценки эффективности мер, реализуемых в сфере повышения финансовой грамотности, запланировано проведение исследований по определению уровня финансовых знаний разных слоев населения.

Таким образом, успешная реализация Национальным банком мер по обеспечению макроэкономической стабильности, формированию прозрачной и комфортной бизнес-среды и повышению уровня защиты населения в финансовой сфере внесет значимый вклад в создание базовых условий для устойчивого роста благосостояния и повышения качества жизни населения.

Дмитрий Мурин, член Правления, начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка