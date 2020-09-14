Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности

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БЕЛТА

Решение о продлении срока приостановления постоянно доступных операций до окончания очередного периода выполнения резервных требований направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.В настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа – начала сентября. Этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте, а также ряд иных факторов, включая покупку Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.