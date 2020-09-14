Нацбанк по 13 октября текущего года включительно продлевает срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Регулирование ликвидности банковской системы в указанный период будет осуществляться в основном путем проведения аукционных операций. Об этом sb.by проинформировали в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Фото: архив БЕЛТА
Решение о продлении срока приостановления постоянно доступных операций до окончания очередного периода выполнения резервных требований направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.
В настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа – начала сентября. Этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте, а также ряд иных факторов, включая покупку Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
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Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности
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