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Нацбанк приостанавливает постоянно доступные операции поддержки ликвидности

Национальный банк Беларуси принял решение о приостановлении с 24 августа по 15 сентября текущего года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт, пишет БЕЛТА.


"В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября", – сообщили в Нацбанке.

Данное решение означает, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

Фото: БЕЛТА
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