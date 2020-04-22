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Нацбанк принял дополнительные меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора

Правлением Национального банка Беларуси 22 апреля принято решение о применении дополнительных мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики, в том числе крупнейшим предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства, в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе регулятора.


На период до 31 декабря 2020 года изменяются отдельные требования. В частности, банкам предоставляется право:

– при расчете показателя достаточности нормативного капитала применять степень кредитного риска в отношении кредитной задолженности и ценных бумаг системно значимых заемщиков в размере 100%, а в случае если задолженность обеспечена гарантиями Правительства – 20% по задолженности в иностранной валюте и 0% по задолженности в белорусских рублях;

– применять значение консервационного буфера капитала в размере 2 процентных пункта (c 26 марта 2020 года данный показатель был снижен с 2,5 процентного пункта до 2,25 процентного пункта);

– не уменьшать основной капитал I уровня на сумму нематериальных активов (за вычетом начисленной амортизации) по компьютерным программам, базам данных или их экземплярам, приобретаемым в 2020 году по лицензионным (авторским) договорам или иным основаниям, предусмотренным законодательством, а также на сумму увеличения в 2020 году амортизируемой стоимости нематериальных активов (за вычетом соответствующей части начисленной амортизации) по компьютерным программам, базам данных или их экземплярам, образовавшуюся в результате модернизации таких активов;

– применять значение норматива покрытия ликвидности в размере 80% (ранее 100%).

При этом в случае снижения уровня ликвидности банков Национальный банк готов удлинить сроки рефинансирования и предоставлять банкам кредиты на срок от трех до шести месяцев по ставке рефинансирования.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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