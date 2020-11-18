С целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, которые способны оказывать влияние на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков на 2021 год, информирует БЕЛТА.
Так, по данным управления информации и общественных связей Национального банка, в группу системной значимости I входят Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк.
При этом к группе системной значимости II отнесены Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, БНБ-Банк.
Перечисленные банки попали в ряд системно значимых на основании агрегированной оценки их системной значимости по определенным показателям, а именно масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.
Данные показатели рассчитаны в соответствии с требованиями инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций.
В течение следующего года банкам, которые вошли в число системно значимых, следует обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.
Также в названных банках советом директоров (наблюдательным советом) должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.
Фото: БЕЛТА
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Нацбанк определил системно значимые банки на 2021 год
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