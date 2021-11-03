Нацбанк определил порядок размещения информации оператором сервиса онлайн-заимствования

Согласно инструкции, оператором должны размещаться в том числе общие сведения о себе (наименование (полное и сокращенное), учетный номер плательщика, дата госрегистрации и наименование органа, осуществившего госрегистрацию), место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, режим работы, адрес сайта, учредительные документы с учетом внесенных в них изменений и дополнений (исключение - информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну).Также в открытом доступе должны быть размещены правила сервиса онлайн-заимствования, внесенные в них изменения, порядок взаимодействия с клиентами в случаях исключения из реестра, прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации оператора и ряд других сведений.Постановление вступает в силу с 29 ноября 2021 года.