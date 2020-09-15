Национальный банк объявляет о проведении конкурса на лучшую работу по экономической тематике. Конкурс проводится в двух номинациях: конкурсные работы студентов и магистрантов; конкурсные работы аспирантов.
Фото: архив БЕЛТА
Главный приз в каждой номинации – денежная премия в размере 1000 рублей. Также денежными премиями в каждой из категорий будут отмечены конкурсные работы, занявшие второе и третье места, – 700 и 500 рублей соответственно.
В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования и организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования.
Для участия в конкурсе необходимо до 30 октября 2020 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by соответствующую заявку и свою конкурсную работу.
Победители и призеры конкурса будут объявлены не позднее 30 декабря текущего года.
Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, а также требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.
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Нацбанк объявил конкурс работ по экономической тематике
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