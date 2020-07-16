Нацбанк о новой редакции Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»: мы не ставим цель тотально контролировать все

Через год вступит в силу обновленный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который стал завершающей точкой в модернизации белорусского валютного законодательства и в переходе от разрешительной системы к регистрационной. Документ предполагает ряд новаций для юрлиц и физлиц. В частности, для ряда операций не потребуется разрешение от Национального банка. Вместо этого граждане или компании будут регистрировать валютные договоры (при достижении определенной пороговой суммы) самостоятельно на сайте Нацбанка. О системе мониторинга валютных операций, которая будет действовать, рассказал заместитель Председателя Правления Национального банка Сергей Калечиц:

– Здесь нет желания установить тотальный контроль. Система мониторинга нужна для статистики, аналитики, мониторинга денежных потоков граждан и предприятий. Наша цель – не запретить что-то всем, а потом давать отдельные разрешения. Те, кто не является добросовестным участником либо по каким-то причинам не хочет получать оплату или переводить выручку в страну, будут выявляться в том числе с помощью системы валютного мониторинга. Это делается, как принято во всем мире, в том числе и в целях противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем. И для того, чтобы понимать, где и какие денежные потоки в экономике находятся. Сейчас система проходит обкатку и заработает через год. Добавлю, что в систему будут поступать не только данные от самих предприятий, но и сведения о движении товаров от Государственного таможенного комитета, а от банков – о валютных потоках субъектов хозяйствования.

Более подробно о процессе либерализации валютного регулирования контроля в стране, а также о новациях закона для граждан и бизнеса можно будет прочитать в интервью Сергея Калечица в завтрашнем номере газеты «Рэспубліка» и на сайте sb.by.