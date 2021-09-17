Нацбанк изучает вопрос введения цифрового белорусского рубля

Национальный банк изучает вопрос введения цифрового белорусского рубля. Об этом сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко во время круглого стола "Перспективы внедрения цифровых валют центральных банков", информирует БЕЛТА.
– Национальный банк Беларуси еще не принял окончательное решение о введении цифровой валюты. Как правило, перед ее введением центральные банки проходят очень долгий путь. Это достаточно длительное создание концепции цифровой валюты с ее дальнейшим обсуждением с субъектами экономики, представителями бизнеса, банков, экспертным сообществом. Следующий вопрос связан с дизайном – собственным либо международной разработки. Потом начинается реализация пилотного проекта, где ограниченное число участников определяют плюсы и минусы визуала. После этих этапов возможно принятие решения о введении цифрового белорусского рубля, – пояснил Михаил Демиденко.
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