Нацбанк дал рекомендации микрофинансовым организациям по отсрочке платежей в связи со вспышкой коронавируса

Национальный банк дал рекомендации микрофинансовым организациям по снижению ставок и отсрочке платежей для клиентов, которые оказались в сложных условиях. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров.





"Рекомендации направлены и в Ассоциацию микрофинансовых организаций, и в Ассоциацию лизингодателей, чтобы финансовые институты внимательно относились к возникшей ситуации и при наличии документально подтвержденного от потребителя финансовой услуги факта снижения либо потери дохода шли навстречу в плане снижения процентных ставок, отсрочек, неприменения пени, штрафа, неустойки", - отметил Дмитрий Набздоров.

"Мы очень внимательно будем отслеживать, как на каждое обращение гражданина среагировало то или иное юридическое лицо. Эта информация будет учитываться при планировании проверок на следующее полугодие", - отметил представитель Нацбанка.

Выполнение рекомендаций Нацбанк будет мониторить совместно с Ассоциацией микрофинансовых организаций, пишет БелТА.