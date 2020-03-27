Нацбанк будет внедрять в ЕРИП сервис по возврату платежей

Национальный банк планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей, рассказали в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Многие организации торговли и сервиса из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждены возвращать денежные средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы или услуги, отметили в Нацбанке. Сейчас ведутся работы по внедрению в ЕРИП сервиса, который позволит клиентам осуществлять возврат платежей, совершенных в безналичной форме через систему дистанционного банковского обслуживания, а организациям торговли (сервиса) — ранее выплаченное ими вознаграждение. Сервис будет реализован в течение нескольких месяцев.

— В ЕРИП уже реализован механизм возврата платежей в полном объеме за жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо подать заявление о возврате излишне или ошибочно уплаченной суммы за ЖКУ в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за услуги. После рассмотрения заявления деньги возвращаются плательщику, — напомнили в управлении.

Также в Нацбанке обратили внимание, что если организация торговли (сервиса) готова вернуть своему клиенту денежные средства, ранее уплаченные при помощи банковской платежной карточки, это необходимо оформить путем операции возврата в платежном терминале. Тогда клиенту будут возвращены его деньги, а организации торговли (сервиса) — ранее выплаченное вознаграждение за оказанные услуги эквайринга (включая интернет-эквайринг).