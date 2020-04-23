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  2. Нацбанк будет отслеживать выполнение МФО рекомендаций по отсрочкам платежей и снижению ставок для клиентов в период пандемии

Нацбанк будет отслеживать выполнение МФО рекомендаций по отсрочкам платежей и снижению ставок для клиентов в период пандемии

Нацбанк будет следить за выполнением микрофинансовыми организациями рекомендаций по отсрочкам платежей и снижению ставок для клиентов, которые оказались в сложной ситуации в период борьбы с COVID-19. Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров во время онлайн-брифинга.

—Такие рекомендации направлены и в Республиканскую ассоциацию микрофинансовых организаций, и в Ассоциацию лизингодателей, чтобы финансовые институты внимательно относились к возникшей ситуации и при наличии документально подтвержденного от потребителя финансовой услуги факта снижения либо потери дохода шли навстречу в плане снижения процентных ставок, отсрочек, неприменения пени, штрафа, неустойки.

По словам Дмитрия Набздорова, Регулятор совместно с республиканской Ассоциацией МФО наладили мониторинг за выполнением данных рекомендаций.

— Мы очень внимательно будем отслеживать, как на каждое обращение гражданина среагировало то или иное юридическое лицо. Эта информация будет учитываться при планировании проверок на следующее полугодие. Если некоторые компании посчитают возможным в это трудное время не взаимодействовать с клиентами надлежащим образом, то, безусловно, мы будем анализировать и предлагать некие корректирующие меры в законодательство.

Говоря о вероятности ужесточения требований к микрофинансовым организациям в период борьбы с пандемией, Дмитрий Набздоров обратил внимание на то, что некоторые нормы Указа № 394 "О предоставлении и привлечении займов", который вступает в силу с 27 апреля, можно рассматривать как ужесточение деятельности для МФО, поскольку у клиентов появляется больше прав.

— Вместе с тем это ужесточение произойдет на фоне либерализации ведения данного бизнеса по другим направлениям.

Вступающий в силу Указ № 394 "О предоставлении и привлечении займов», принят в целях совершенствования порядка осуществления деятельности по регулярному предоставлению и привлечению займов, а также усиления защиты прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями.

В числе нововведений, предусмотренных Указом, ограничены суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Сумма причитающихся МФО процентов за весь срок пользования микрозаймом не может превышать двукратной суммы микрозайма, а сумма неустойки (штрафа, пеней) не может быть выше половины суммы предоставленного микрозайма.

Изменены и подходы к формированию уставного фонда ломбарда. Расширен перечень видов деятельности, которые вправе будут осуществлять МФО. Также установлены требования к рекламе деятельности по предоставлению (привлечению) займов и микрозаймов. Кроме того, для исключения отдельных недобросовестных практик предоставления денежных средств ограничивается спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физическими лицами.

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