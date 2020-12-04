Нацбанк Беларуси прокомментировал взаимодействие с системой SWIFT

– прокомментировали в пресс-службе Нацбанка.В Нацбанке отметили, что некоторые страны используют SWIFT для передачи финансовых сообщений как для трансграничных платежей, так и для внутренних. В то же время в Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Нацбанка (СПФИ). Посредством системы передаются финансовые сообщения, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях. Аналогичная система есть и в России – Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).Все платежи юрлиц (включая начисление заработных плат, пенсий) на территории Беларуси обеспечиваются либо внутри одного банка, если плательщик и получатель платежа – клиенты этого банка, либо с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов Нацбанка, одной из основных систем которой является СПФИ.– пояснили в Нацбанке.Касаемо работы системы безналичных расчетов по розничным платежам (а это все карточные системы и системы расчетов с использованием электронных денег, проведение платежей с их использованием, переводы денежных средств между физическими лицами, оплата товаров (работ, услуг), в том числе онлайн), то работа этих систем не связана со SWIFT и они будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении каких-либо проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT. Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля.В Нацбанке также отметили, что за пределами Беларуси можно рассчитываться банковскими платежными карточками международных платежных систем в белорусских рублях. Допустимо использовать карточку платежной системы БЕЛКАРТ в странах присутствия платежной системы "Мир". Это Россия и другие страны - участницы ЕАЭС, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ и Таиланд.