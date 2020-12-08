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Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс "Познай Беларусь" до 11 декабря

Национальное агентство по туризму продлило до 11 декабря прием заявок на XVIII Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь", сообщает БЕЛТА.


"По многочисленным просьбам прием заявок продлен до 11 декабря включительно, хотя его планировали завершить 9 декабря", – прокомментировали в нацагентстве. 

В этом году профессионалы туризма и любители путешествий будут соревноваться в десяти номинациях. Жюри выберет лучших экскурсовода, туристическую компанию и средства размещения (отели высокой/средней и низкой ценовой категории, санатории).

В номинации "Агроэкоусадьба года" лучших определят в подноминациях "Этнокультура", "Экоусадьба", "Агротуристический кластер".

Есть и такие номинации: "Материал года", "Музеи и объекты развлечения года", "Фотография года", "Рассказы о малой Родине". Кроме того, выберут лучший проект в туротрасли.

Традиционно среди туристов популярна номинация "Я познаю Беларусь". Для участия нужно сфотографироваться на фоне как можно большего количества достопримечательностей из списка туристических объектов и разместить свои фотографии в социальных сетях с хештегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020.

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, сплочение усилий госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии. 
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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