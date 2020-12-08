Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс "Познай Беларусь" до 11 декабря

– прокомментировали в нацагентстве.В этом году профессионалы туризма и любители путешествий будут соревноваться в десяти номинациях. Жюри выберет лучших экскурсовода, туристическую компанию и средства размещения (отели высокой/средней и низкой ценовой категории, санатории).В номинации "Агроэкоусадьба года" лучших определят в подноминациях "Этнокультура", "Экоусадьба", "Агротуристический кластер".Есть и такие номинации: "Материал года", "Музеи и объекты развлечения года", "Фотография года", "Рассказы о малой Родине". Кроме того, выберут лучший проект в туротрасли.Традиционно среди туристов популярна номинация "Я познаю Беларусь". Для участия нужно сфотографироваться на фоне как можно большего количества достопримечательностей из списка туристических объектов и разместить свои фотографии в социальных сетях с хештегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020.Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, сплочение усилий госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.