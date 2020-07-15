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Нацагентство по туризму приглашает путешественников по Беларуси поучаствовать в конкурсе

Нацагентство по туризму приглашает путешественников по стране поучаствовать в конкурсе. Называется он «Познай Беларусь», и проводится уже в 18-й раз. Традиционно в конкурсе около десятка номинаций, и сейчас стартовала самая народная – «Я познаю Беларусь!». Всех непосед приглашают познакомиться с достопримечательностями и просто красивыми уголками страны. Для удобства их все собрали в список. В нем, между прочим, более 600 адресов. Там же – описание объекта, информация о дате постройки и ссылка на фото и краткое описание. Обязательное условие участия в номинации – объехать максимум объектов, сфотографироваться на их фоне и выложить снимки в соцсетях с хэштегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020. К слову, победительница прошлого года, студентка Дарья Барановская сделала 295 фото. 


Заместитель директора Нацагенства по туризму (НАТ) Елена Лихимович отметила, что в этом году список достопримечательностей пересмотрели: убрали неактуальные, добавили ряд новых. 

 – Финал конкурса будет в декабре, так что ориентировочно до конца октября можно еще путешествовать и фотографироваться, – обозначила сроки представитель НАТ. 

Примечательно, что в прошлом году в адрес Нацагентства поступило сто заявок от претендентов на победу в этой номинации. Хотя прежде число активных участников колебалось в пределах 40 человек. Наверняка в этом году конкуренция вырастет, прогнозирует Елена Лихимович: 

– Думаю, что конкурс будет мотивировать людей не сидеть дома, придаст дополнительный стимул и азарт для знакомства с родными местами. 

Примечательно, что активная путешественница прошлого года Дарья Барановская собирается поездить по стране и в этот раз. Говорит, что осталось много мест, куда не добралась. Правда, пока узнавать новые места на карте Беларуси студентка планирует не в рамках конкурса. 

С собой я советую брать легких на подъем людей. И обязательно – бесстрашных и настроенных оптимистично. С такими отмена автобуса и поход на десяток километров через поле или лес воспринимается не как досадное обстоятельство, а как вызов, – делится воспоминаниями Дарья. 

К слову, в топе интересных мест Дарьи – подвесной мост в Мостах, Ольманские болота и Браславские озера. 

– Жду не дождусь, когда отреставрируют или откроют для посещения усадьбу в деревне Краски Волковысского района. В прошлом году наткнулись на высокий забор: усадьба в частном владении, – озвучила еще одну точку на карте собеседница.

Кстати, другие номинации конкурса «Познай Беларусь» объявят чуть позже.

ФОТО: pixabay


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