НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе

Ускоренная модернизация вооруженных сил России указывает на рост военной угрозы со стороны Москвы. Это должно подтолкнуть НАТО заняться укреплением оборонительного потенциала в Восточной Европе. Так считает вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал 19fortyfive.
Он отметил, что совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы дает России возможность провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.
Специалист указал и на вопросы, связанные с масштабным размещением техники на этом направлении.
Так, недавно Россия объявила о создании 20 новых воинских подразделений в западной части страны, а уже на следующей неделе запланированы военные учения с Беларусью. Они, как сказал эксперт, схожи с реальным развертыванием сил для наступления на Украину, Польшу и государства Балтии.
Он также добавил, что с нынешним российским военным потенциалом НАТО может не хватить времени мобилизовать и отправить свои войска для защиты восточного фланга.
Специалист сделал отсылку на статью специалистов из Центра анализа европейской политики (CEPA), которые предлагают четыре шага для проведения более последовательной политики в этом регионе. Прежде всего НАТО нужно признать стратегическое значение Черноморского региона, повысить ситуационную осведомленность и готовность принять быстрые политические и военные решения в ответ на возможные провокации, а также оказывать поддержку партнерам организации в регионе, а именно, Украине и Грузии, "при одновременном увеличении инвестиций в их экономическое развитие". Особое внимание уделяется Польше, которая, как считают авторы, имеет приоритетное значение для усиления обороны НАТО в Восточной Европе. Так, предлагается обеспечить постоянное военное присутствие сил США в этой стране для противодействия угрозы со стороны России.
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