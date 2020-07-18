Наталья Шарангович: «У художников есть свобода выбора»

Первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович поделилась мнением с sb.by:



– Сегодня мы уже можем говорить, что у нас есть история современной независимой Беларуси. Понимание того, что мы живем в своем государстве, свобода выражения мнений дают нам толчок к тому, какой мы должны показывать Беларусь.



Наши художники уже успели объездить весь мир, посмотреть, как, например, в Европе представляется современное искусство. Они знают, что могут участвовать в международных фестивалях. У них есть свобода выбора. На ум сразу приходит Венецианская биеннале. Между прочим, это Министерство культуры в свое время услышало просьбу художников больше показать себя за рубежом и поддержало их в этом направлении.



Очень важные вопросы, которые последние десятилетия решают творческие деятели: как сохранить национальную идентичность в нашем большом глобализованном мире, что такое Беларусь? Сегодня мы разбираемся, что нам делать и куда идти. Это очень важные вопросы. Для меня Беларусь – страна, которая имеет древнюю историю. Мы должны гордиться тем, насколько у нас глубокие корни, удивительная культура. Это наш толчок к идентификации своего внутреннего «я». За последние десятилетия понимание нашей уникальности позволило нам, белорусам, очень сблизиться духовно. Это огромное достижение.