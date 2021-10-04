Кочанова: принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность

Об этом Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила на открытии шестой сессии верхней палаты Парламента нашей страны.





Спикер подчеркнула:

– Прошедший послевыборный год показал, что мы живем в абсолютно новых политических и экономических реалиях. Привычная жизнь изменилась. Нынешняя ситуация остается напряженной. Против белорусского государства активно используется гибридное воздействие – наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление. Усилия по дестабилизации обстановки не прекращаются, их характер становится все более дерзким, циничным, изощренным. Радикализация нарастает – покушение на журналиста, попытки поджога домов депутатов и госслужащих, а теперь – наглое убийство сотрудника КГБ при исполнении служебного долга. Все это говорит о том, что заграничные кураторы делают ставку на терроризм и экстремизм. Идеологи беглой оппозиции до сих пор не теряют надежды руками проживающих в Беларуси людей осуществить государственный переворот.

Наталья Кочанова напомнила о важности недопущения разжигания вражды в обществе, пропаганды ненависти, насилия, распространения слухов, провоцирующих панику и угрожающих социально-политической стабильности. По мнению спикера, следует создавать такие условия, чтобы любители устраивать провокации и сеять раздор не находили себе места среди нас.

– Все обязаны уважать закон, – констатировала Наталья Кочанова. – За любое нарушение порядка придется отвечать по всей строгости. И задача парламентариев – совершенствование законодательства, его актуализация, работа на опережение. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность. Правовые механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом должны быть максимально жесткими.

Обращаясь к участникам шестой сессии Совета Республики Национального собрания, спикер уточнила:

– Мы хорошо знаем историю и, как никто другой, понимаем цену мирного сосуществования. Беларусь неоднократно была ареной разрушительных войн, развязанных не нами и не по нашей воле. И мы не хотим потерять свою страну. Поэтому ответом на актуальные вызовы будет последовательная реализация идеи народного единства, взявшая старт в этом году. Члены Совета Республики должны внести свой вклад в эту работу для того, чтобы личность, общество и государство были единым цельным организмом.

Demeshko@sb.by