Наталья Кочанова: все мы ответственны за работу с ковид-инфекцией

Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель Главы государства в Минске Наталья Кочанова сегодня провела совещание с руководством и работниками Министерства здравоохранения, представителями медицинских учреждений и медицинских университетов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. На совещание также были приглашены рабочие группы, осуществляющие мониторинг ситуации с COVID-19 в регионах. Обращаясь, к участникам встречи, спикер заметила, что подобное совещания проводится не впервые:

- Все мы ответственны за работу с ковид-инфекцией в регионах нашей страны. Вы знаете реальную ситуацию, которая складывается в наших медицинских учреждениях. Поэтому сегодня мы с вами в очередной раз встретились для того, чтобы оценить ситуацию в целом по каждой области и по Минску.





Наталья Кочанова напомнила, что вчера по Минску проводилось селекторное совещание, на котором о ситуации в медучреждениях докладывали главврачи столичных больниц и поликлиник. Поэтому сегодня участникам встречи она предложила сразу резюмировать и предлагать, что и где еще можно улучшить.

- Про обеспеченность средствами индивидуальной защиты даже вопроса не стоит - их предостаточно, - констатировала спикер. - В большей степени интересует наличие мест в больницах и наличие кислорода. Хотя я знаю, что у нас и с этим проблем нет. Также вопрос обеспеченности лекарственными препаратами, и, конечно, соблюдение санэпидрежима. Это тоже важно.





По мнению Натальи Кочановой даже несмотря на то, что наша страна активно борется с коронавирусной инфекцией в течение двух лет, всегда остаются вопросы, которые необходимо решать. Один из них, например, вакцинация. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома по этому поводу сказал следующее:

- На сегодня первой дозой вакцины было привито более трети населения Гомельской области. Мы продолжаем работу в данном направлении. С полной ответственностью могу сказать, что при всех тех лечебных возможностях, которые мы имеем, нет более надежного метода защиты от ковида, чем вакцинация. Среди госпитализированных в стационарах Гомельской области только 0,25% привиты. Это не шутки. Относиться к этому легкомысленно не стоит, потому что ситуация действительно непростая.





В свою очередь, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент Юрий Горбич помимо вакцинации заострил внимание на вопросах, связанных с потенциальным прогнозом развития событий с COVID-19.

- Не секрет, что сейчас идет четвертая волна. Ситуация осложняется тем, что мы все привыкли жить с коронавирусом и стали менее ответственно относиться к ношению масок, физическому дистанцированию. Однако за последние несколько недель граждане стали более ответственно относиться к вакцинации, и ее темпы возрастают. Тем не менее, на наш взгляд, они все равно недостаточны, так как в настоящий момент это единственная мера, которая гарантированно защищает от тяжелого течения заболевания.



