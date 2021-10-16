Кочанова: субботник — возможность оставить после себя след, благоустроив родную землю

К мероприятиям по наведению порядка в Минске присоединился весь трудовой коллектив Совета Республики Национального собрания. Сегодня в парке имени 40-летия Октября они высадили деревья и убрали опавшую листву. В месячнике по наведению порядка и благоустройству города приняла участие и спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова. Она рассказала, что в субботниках участвует каждый год, причем по всей стране:

- Там, где работаем, там и субботник проводим. Поэтому посаженные деревья есть и в Полоцке, и в Новополоцке, а теперь и в Минске. Я рада тому, что есть такая возможность оставить после себя след, посадив дерево, цветы. И в целом благоустроить свою родную землю, страну.





По словам спикера Совета Республики, белорусы с радостью присоединяются к мероприятиям по озеленению нашей страны.

- Это то, чем мы гордимся, - рассказывает Наталья Кочанова. - Мы гордимся зеленой, ухоженной страной, чистотой и порядком на улицах наших городов, районных центров, деревень. Куда не приезжаешь, везде все благоустроено. Люди, видя это, сами подключаются к подобной работе. Потому что понимают: мы это делаем для себя, для своих детей и для будущих поколений.





Спикер заверила, что и в дальнейшем члены Совета Республики будут принимать участие в подобных мероприятиях, особенно в Минске:

- Это лицо нашей страны. Этот город должен быть самым красивым и служить примером для всех. Поэтому работа найдется для каждого.





А необходимым инвентарем для уборки обеспечат и работников предприятий, и жителей города. В связи с этим Наталья Кочанова привела пример:

- Совсем недавно я была у себя на родине в Полоцке. Там есть люди, которые ухаживают за дворовой территорией так, что можно залюбоваться. Они не ждут пока придет работник системы жилищно-коммунального хозяйства и будет подметать, а сами высаживают цветы, сами убирают. Они сами следят за тем, чтобы никто не мусорил во дворе, тем самым показывая пример детям. Это очень важно. Мы все понимаем, что есть люди, которые занимаются этой работой. Но зачем, если мы можем сделать это сами. При этом сохраняя деньги из бюджета, прийти с удовольствием поработать и сделать то, что будет работать не только на тебя, но и на людей которые рядом живут и работают. Поэтому инициатива проведения субботников и месячников уже стало доброй традицией, которую нужно продолжать.



























































