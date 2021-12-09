Наталья Кочанова посетила погранзаставу Подлипки Гродненской пограничной группы

Сегодня помимо посещения ТЛЦ «Брузги» делегация от Совета Республики во главе с Натальей Кочановой также побывала на погранзаставе Подлипки Гродненской пограничной группы. Данная погранзастава охраняет государственную границу нашей страны с Польшей. Здесь сенаторы пообщались с гродненскими пограничниками и должностными лицами, а также вручили подарки от Совета Республики личному составу. Сенаторам провели экскурсию по объекту и рассказали о жизни на погранзаставе.
– Прежде всего пограничная застава Подлипки является достаточно автономным подразделением, – рассказывает заместитель начальника Гродненской пограничной группы Сергей Савчук. – У нас все свое: начиная от водяной скважины и заканчивая продовольственным складом. На случай отключения электричества есть дизельные генераторы, которые обеспечат бесперебойную жизнедеятельность погранзаставы. В целом это такой маленький автономный городок. Для этого у нас все есть.
Кроме того, нужно отметить, что протяженность охраняемого участка составляет более 13 километров. Погранзастава Подлипки была построена еще в 80-е годы, а в 2006-м сделали капитальный ремонт. А вообще на этом участке границу начали охранять с 1944 года. Поэтому на погранзаставе традиционно обеспечивается преемственность поколений.
За значительный вклад в обеспечение пограничной безопасности и охраны Государственной границы Республики Беларусь, оперативное и качественное выполнение заданий особой важности и сложности Гродненской пограничной группе была объявлена благодарность председателя Совета Республики Национального собрания.