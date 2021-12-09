Наталья Кочанова посетила погранзаставу Подлипки Гродненской пограничной группы

, – рассказываетКроме того, нужно отметить, что протяженность охраняемого участка составляет более 13 километров. Погранзастава Подлипки была построена еще в 80-е годы, а в 2006-м сделали капитальный ремонт. А вообще на этом участке границу начали охранять с 1944 года. Поэтому на погранзаставе традиционно обеспечивается преемственность поколений.За значительный вклад в обеспечение пограничной безопасности и охраны Государственной границы Республики Беларусь, оперативное и качественное выполнение заданий особой важности и сложности Гродненской пограничной группе была объявлена благодарность председателя Совета Республики Национального собрания.