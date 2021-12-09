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  2. Наталья Кочанова посетила погранзаставу Подлипки Гродненской пограничной группы

Наталья Кочанова посетила погранзаставу Подлипки Гродненской пограничной группы

Сегодня помимо посещения ТЛЦ «Брузги» делегация от Совета Республики во главе с Натальей Кочановой также побывала на погранзаставе Подлипки Гродненской пограничной группы. Данная погранзастава охраняет государственную границу нашей страны с Польшей. Здесь сенаторы пообщались с гродненскими пограничниками и должностными лицами, а также вручили подарки от Совета Республики личному составу. Сенаторам провели экскурсию по объекту и рассказали о жизни на погранзаставе.  


– Прежде всего пограничная застава Подлипки является достаточно автономным подразделением, –  рассказывает заместитель начальника Гродненской пограничной группы Сергей Савчук. –  У нас все свое: начиная от водяной скважины и заканчивая продовольственным складом. На случай отключения электричества есть дизельные генераторы, которые обеспечат бесперебойную жизнедеятельность погранзаставы. В целом это такой маленький автономный городок. Для этого у нас все есть.   


Кроме того, нужно отметить, что протяженность охраняемого участка составляет более 13 километров. Погранзастава Подлипки была построена еще в 80-е годы, а в 2006-м сделали капитальный ремонт. А вообще на этом участке границу начали охранять с 1944 года. Поэтому на погранзаставе традиционно обеспечивается преемственность поколений.  

За значительный вклад в обеспечение пограничной безопасности и охраны Государственной границы Республики Беларусь, оперативное и качественное выполнение заданий особой важности и сложности Гродненской пограничной группе была объявлена благодарность председателя Совета Республики Национального собрания.



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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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