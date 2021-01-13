Наталья Кочанова посетила ЗАО “Горизонт-Белинвест-Девелопер”

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Наталья Кочанова подчеркнула, что нужно найти способы, как наиболее эффективно использовать данную территорию для государства и жителей страны, чтобы обеспечить людей рабочими местами, чтобы им было приятно и комфортно сюда приходить, работать. Рассматривался вопрос и о расширении медицинского центра “Горизонт”.Как сообщила директор компании Инна Ковалева, планируется также разместить образовательный центр, исследовательские лаборатории, производство инновационных технологий и ряд других объектов.Площадь территории – около 85 тысяч квадратных метров. Изначально здесь было телевизионное производство завода “Горизонт”. Позже его перенесли на улицу Софьи Ковалевской и стали готовить площадку для реализации проекта. По словам Инны Ковалевой, все вопросы строительства будут решаться постепенно, согласно намеченному плану результаты работы мы должны увидеть в ближайшие пять лет.ЗАО “Горизонт-Белинвест-Девелопер” работает на рынке Беларуси с 2010 года и входит в состав холдингов "Горизонт" и "Белинвестбанк". Компания проводит операции с недвижимостью, занимается комплексным обслуживанием зданий и сооружений, механизированной уборкой территории. Также в направления деятельности входят инжиниринговые услуги, управление строительством объектов.