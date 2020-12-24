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Наталья Кочанова посетила в Полоцке социально-педагогический центр и епархию

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова с поздравлениями и подарками побывала в ГУО «Социально-педагогический центр Полоцкого района» в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети».


Одно из подразделений центра – детский социальный приют, рассчитанный на 18 детей от 3 до 18 лет. С дошколятами занимаются педагоги центра, а старшие ребята обучаются в ближайшей школе. Сейчас здесь находится девять ребят от 4 до 8 лет.

За полгода пребывания в приюте с ребятами и их родителями работают специалисты и педагоги центра. Главная задача – вернуть детей в родную семью, – рассказала заведующая детским социальным приютом Татьяна Мишенина.

Большая часть детей возвращаются из приюта в биологические семьи. Но если это невозможно, дети идут в приемные семьи, которые прошли специальную подготовку.

Есть при центре и группа дневного пребывания, которую после занятий в школе посещают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в психологической, социально-педагогической помощи. Параллельно ведется работа и с их родителями. 

Мы помогаем родителям трудоустроиться, оформить какие-то документы, восстановить детско-родительские отношения. Уже восьмой год работает эта группа, и результат есть. Ребята из этой группы в приют не попадают, – отметила директор социально-педагогического центра Виктория Королёва.


 С детьми работают воспитатели центра, педагог-психолог. И если специалист, отработав год, не ушел, то остается здесь надолго.

Это уже наши дети, а мы все их мамы и любим каждого, пропустив через себя их истории, – сказала Татьяна Мишенина.

Во время театрализованного представления ребята из приюта и группы дневного пребывания помогали Деду Морозу и Снегурочке вызволять Машу и Медведя, которых похитила Злая Вьюга. И им это удалось. Все вместе водили хоровод вокруг нарядной елки, танцевали. 

Завершился праздник долгожданными подарками, которые вручила Наталья Кочанова. Конфеты и шоколад! Их так ждал четырехлетний Максим Лебедев и его сестра первоклассница Настя Киселева. Центру Наталья Ивановна передала мультиборд. Затем спикер верхней палаты Парламента поздравила ребят и коллектив с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Детям пожелала расти здоровыми, крепкими, сильными, умными, мужественными и любить родную Беларусь, а коллективу – счастья, здоровья, мудрости и терпения для воспитания детей.

В нашем государстве уделяется большое внимание детям. Хорошо, что тем ребятам, которые не будут встречать Новый год в семейном кругу, радость и немного тепла подарят люди, которые работают с ними. Поэтому я низко кланяюсь тем, кто трудится в социальных приютах, детских домах, в детских интернатных учреждениях, и вообще всем, кто работает с детьми, потому что все это наши дети. Я рада быть сегодня в Полоцке, на своей малой родине, и поздравлять своих маленьких земляков с этим замечательным праздником. Уверена, что они станут достойными гражданами нашей страны, – сказала Наталья Кочанова.


Затем Наталья Кочанова встретилась со священнослужителями Полоцкой епархии.


Фото: БЕЛТА
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